Медики потребовали от властей устранить дефицит фуросемида

https://static.news.ru/photo/6c6c1ee2-e923-11ea-96d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Независимое медицинское сообщество (НМС) потребовало от российских властей устранить дефицит фуросемида в аптеках и медучреждениях. Без него может значительно вырасти смертность от сердечно-сосудистых заболеваний.

Фуросемид является обязательным компонентом лечения декомпенсированного течения сердечной недостаточности, острой сердечной недостаточности, отёка лёгких и некоторых других серьёзных заболеваний. Во многих случаях экстренное введение пациенту данного препарата — единственный способ ему помочь, отметили в организации.

Мы требуем от чиновников правительства РФ, Минздрава срочно организовать производство раствора фуросемида или его закупки за рубежом для того, чтобы устранить его дефицит, — говорится в сообщении на сайте НМС.

Организация также призвала журналистов осветить данную проблему, а общественность — оказывать давление на чиновников, которые отвечают за лекарственное обеспечение.

В НМС добавили, что пропажа из аптек жизненно важных лекарств — системная проблема, которая требует радикального изменения структуры их оборота. Нынешняя ситуация крайне опасна, она может коснуться множества людей и оказаться фатальной для них.

Ранее NEWS.ru писал, что в Минпромторге объяснили исчезновение фуросемида нерентабельностью его производства. Причиной стал рост цен на фармсубстанцию и зарегулированность государственной цены на препарат.