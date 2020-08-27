Производство жизненно важного препарата оказалось нерентабельным

В Минпромторге объяснили, почему из аптек и медицинских учреждений пропал жизненно важный мочегонный препарат для лечения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями фуросемид. По данным ведомства, его производство оказалось нерентабельным.
Причиной стал рост цен на фармсубстанцию и зарегулированность государственной цены на него,
Накануне Независимое медицинское сообщество
В России каждый день сотни тысяч пациентов должны получать инъекции фуросемида в больницах и отделениях реанимации, без него будет крайне затруднена кардиохирургическая помощь, будет крайне затруднено лечение при других тяжелых заболеваниях. Без этого препарата может значительно вырасти смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в стационарах, — говорится в заявлении врачей.
Этот препарат входит в список жизненно необходимых, цены на которые устанавливает государство. При этом он не является частью минимального обязательного ассортимента аптек.
Информацию о недостатке препарата журналистам РБК подтвердили глава «Неофарм» Евгений Нифантьев и генеральный директор УК «Аптечные традиции» Дмитрий Руцкой.
Ранее NEWS.ru сообщал, что стоимость лекарств за год выросла в России в среднем на 23,8%. Импортные таблетки подорожали на 7,5%.
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