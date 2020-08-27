Производство жизненно важного препарата оказалось нерентабельным

https://static.news.ru/photo/feff3d4e-e88c-11ea-bcd7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Минпромторге объяснили, почему из аптек и медицинских учреждений пропал жизненно важный мочегонный препарат для лечения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями фуросемид. По данным ведомства, его производство оказалось нерентабельным.

Причиной стал рост цен на фармсубстанцию и зарегулированность государственной цены на него, передаёт РБК. При этом в сентябре 2020 года один из производителей в России выпустит примерно 250 тысяч упаковок медикамента. Также в ведомстве совместно с ФАС и Минздравом прорабатывают вопрос о предотвращении пропажи препарата с рынка.

Накануне Независимое медицинское сообщество опубликовало на своём сайте открытое обращение к Минздраву и правительству с требованием срочно организовать производство фуросемида для внутривенных и внутримышечных инъекций или закупить его за границей.

В России каждый день сотни тысяч пациентов должны получать инъекции фуросемида в больницах и отделениях реанимации, без него будет крайне затруднена кардиохирургическая помощь, будет крайне затруднено лечение при других тяжелых заболеваниях. Без этого препарата может значительно вырасти смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в стационарах, — говорится в заявлении врачей.

Этот препарат входит в список жизненно необходимых, цены на которые устанавливает государство. При этом он не является частью минимального обязательного ассортимента аптек.

Информацию о недостатке препарата журналистам РБК подтвердили глава «Неофарм» Евгений Нифантьев и генеральный директор УК «Аптечные традиции» Дмитрий Руцкой.

Ранее NEWS.ru сообщал, что стоимость лекарств за год выросла в России в среднем на 23,8%. Импортные таблетки подорожали на 7,5%.