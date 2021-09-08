Медики оценили риск новой пандемии из-за вируса нипах

Угроза возникновения новой пандемии из-за обнаруженного в Индии смертельного вируса нипах является мифом. Об этом «МИР 24» заявил главный инфекционист ФМБА России, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Пирогова Владимир Никифоров.

Он напомнил, что об этом в вирусе уже давно известно, ещё десять лет назад происходили его локальные вспышки и сейчас ничего не изменилось.

Эти страшилки мне не интересны, я даже говорить об этом не хочу, — сказал Никифоров.

В настоящее время симптомы опасного вируса выявлены у одиннадцати человек в индийском штате Керала. Власти штата проверяют более 250 человек, которые контактировали с заражёнными.

Как считает старший медицинский консультант «Теледоктор 24» Нэя Георгиева, выявить всех, кто контактировал с больными, будет непросто, поскольку инкубационный период — от момента инфицирования до момента появления первых симптомов длится от 4 до 45 дней. Она также отметила, что специфического лечения и вакцинопрофилактики вируса нипах не существует.

Заболевших людей лечат симптоматически, а профилактика заключается в регулярной дезинфекции и чистке помещений. Конечно, очень важно начать своевременную разработку вакцины и найти лекарство, чтобы не допустить пандемии, — добавила медик.

Вирус нипах был включён в список Всемирной организации здравоохранения как один из наиболее опасных для человечества. Лекарств и вакцин для лечения этой инфекции нет. У фармацевтических компаний пока не существует проекта по созданию препарата для противодействия нипах. В качестве лечения болезни применяется симптоматическая интенсивная терапия.

Ранее сообщалось, что летальность вируса нипах, который распространяется летучими лисицами и мышами, составляет от 40 до 75%. Как правило, он передаётся людям, употреблявшим в пищу фрукты, на которых оказалась слюна заражённого животного. Это уже пятая вспышка вируса в Индии, последняя фиксировалась в 2019 году также в штате Керала.