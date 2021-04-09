Медик назвал причины подъёма заболеваемости COVID-19 в Москве

https://static.news.ru/photo/52934cf6-992d-11eb-8d25-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Москве вызвана двумя факторами — несоблюдением масочного режима и мутациями вируса, рассказал доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. Снижение числа заражённых, по его мнению, объясняется нарастающим объёмом вакцинации, а также формированием у людей естественного иммунитета.

На данный момент мы точно можем утверждать, что 100% населения [РФ] не имеют иммунитета к коронавирусной инфекции. Следовательно, новые случаи заболевания вполне обоснованны. <...> И нельзя исключить того, что вирус имеет место мутировать. Все это говорит о том, что пока что расслабляться рано, — цитирует его РИА Новости.

За минувшие 24 часа в столице выявили 2421 случай COVID-19, что стало максимальным значением с 30 января 2021-го. Из лечебных учреждений по выздоровлении за прошлый день выписаны 1989 пациентов. Жертвами инфекции стали 57 человек. В РФ за сутки прирост заболевших составил 9,1 тысячи человек. Выздоровели 9,6 тысячи инфицированных и 402 человека скончались.

ВОЗ объявила 11 марта 2020-го пандемией вспышку инфекции COVID-19, зародившейся в КНР в конце 2019-го. Первые заболевшие были зарегистрированы в Ухани (провинция Хубэй). Население города — около 12 млн человек.

Ранее NEWS.ru писал, что в России зарегистрирована тест-система, позволяющая выявлять любой из обнаруженных на территории страны штаммов SARS-CoV-2. В Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) отметили, что тест является самым быстрым на рынке вариантом проведения исследования для выявления рибонуклеиновой кислоты (РНК) коронавируса.