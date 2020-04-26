МЧС продезинфицировало более десятка тысяч городских объектов

С начала апреля сотрудники МЧС продезинфицировали порядка 9 тысяч зданий и сооружений транспортной инфраструктуры в регионах страны. Общая площадь санитарной обработки составила более 940 тысяч квадратных метров.
Кроме того, были обработаны специальными дезинфицирующими растворами более 325 лечебных и 264 образовательных учреждения, а также более 1,3 тысячи объектов социального обслуживания,
Как писал ранее NEWS.ru, автомобили депутатов Госдумы прекращают использовать и отправляют на полную дезинфекцию, если ими пользовался человек, у которого диагностировали коронавирус.
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