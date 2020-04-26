МЧС продезинфицировало более десятка тысяч городских объектов

https://static.news.ru/photo/5289043c-87d4-11ea-8c0b-fa163e074e61_660.jpg Фото: mchs.gov.ru

С начала апреля сотрудники МЧС продезинфицировали порядка 9 тысяч зданий и сооружений транспортной инфраструктуры в регионах страны. Общая площадь санитарной обработки составила более 940 тысяч квадратных метров.

Кроме того, были обработаны специальными дезинфицирующими растворами более 325 лечебных и 264 образовательных учреждения, а также более 1,3 тысячи объектов социального обслуживания, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

Как писал ранее NEWS.ru, автомобили депутатов Госдумы прекращают использовать и отправляют на полную дезинфекцию, если ими пользовался человек, у которого диагностировали коронавирус.