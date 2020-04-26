Общество

МЧС продезинфицировало более десятка тысяч городских объектов

18:32, 26 апреля 2020
Фото: mchs.gov.ru

С начала апреля сотрудники МЧС продезинфицировали порядка 9 тысяч зданий и сооружений транспортной инфраструктуры в регионах страны. Общая площадь санитарной обработки составила более 940 тысяч квадратных метров.

Кроме того, были обработаны специальными дезинфицирующими растворами более 325 лечебных и 264 образовательных учреждения, а также более 1,3 тысячи объектов социального обслуживания, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

Как писал ранее NEWS.ru, автомобили депутатов Госдумы прекращают использовать и отправляют на полную дезинфекцию, если ими пользовался человек, у которого диагностировали коронавирус.

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