Матвиенко: жёсткое регулирование цен на продукты неприемлемо

https://static.news.ru/photo/0b5725ea-45fb-11eb-977b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство должно сдерживать рост цен на продукты экономическими мерами, жёсткое регулирование неприемлемо и может привести к дефициту. Об этом в ходе итоговой пресс-конференции заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Я категорический противник каких-то жёстких административных мер регулирования цен. Мы всё-таки живём в рыночной экономике. Мы не можем себе позволить принимать какие-то непродуманные популистские или иные административные меры, допустить дефицит, — цитирует РИА Новости спикера верхней палаты парламента.

При этом Матвиенко подчеркнула важность государственного регулирования через «экономические рычаги», а также необходимость оперативно реагировать на изменения конъюнктуры, чтобы защитить необходимый для внутреннего потребления объём базовых продуктов.

Мы также недавно с Михаилом Владимировичем Мишустиным (премьер-министром РФ. — NEWS.ru) обсуждали этот вопрос. Есть абсолютное понимание важности соблюдения баланса. Уверена, что здесь перекосов не будет, — заключила спикер.

Ранее Госдума приняла законопроект, согласно которому правительство получит право самостоятельно определять, при каком росте цен на социально значимые продукты питания следует регулировать цены на них. При этом влиять на ценообразование на товарных рынках продовольственных товаров кабмин может и сейчас, однако полномочия его в этом вопросе ограничены.

Как сообщал NEWS.ru, президент РФ Владимир Путин жёстко раскритиковал главу Минэкономразвития РФ Максима Решетникова за «эксперименты» с ценами на базовые продукты питания. На совещании по экономическим вопросам глава государства указал, в частности, на резкий рост стоимости сахара и подсолнечного масла.