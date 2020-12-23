Госдума приняла закон о госрегулировании цен на социально значимые продукты

https://static.news.ru/photo/03aeead4-44f3-11eb-becd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Госдума приняла законопроект, согласно которому правительство РФ получит право самостоятельно определять, при каком росте цен на социально значимые продукты питания следует регулировать цены на них.

Таким образом, в закон о государственном регулировании торговой деятельности внесены поправки, наделяющие кабмин правом устанавливать планку колебания цен на такие продукты. При её превышении он сможет вводить госрегулирование цен.

Влиять на ценообразование на товарных рынках продовольственных товаров российское правительство может и сейчас, однако полномочия его в этом вопросе ограничены. На сегодняшний день кабмин имеет право устанавливать предельно допустимые розничные цены на некоторые виды социально значимых продовольственных товаров в том случае, если в течение 30 дней подряд цены вырастут на 30% и более. Срок действия ограничений при этом не может превышать 90 дней.

Принятый депутатами законопроект передаёт установление параметров роста цен на уровень правительства, передаёт «Интерфакс». Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

Ранее NEWS.ru писал о том, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, почему виновных в росте цен на продукты чиновников не уволили, заявил, что проблему надо решать не кадровыми мерами, а правильной организацией работы.