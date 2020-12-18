Песков объяснил, почему виновных в росте цен на продукты не уволили

https://static.news.ru/photo/4ada90ce-412f-11eb-8f32-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, почему виновных в росте цен на продукты чиновников не уволили, заявил, что проблему надо решать не кадровыми мерами, а правильной организацией работы.

Просто хочу вам напомнить, что сам [президент РФ Владимир] Путин неоднократно говорил, что в целом, наверное, кого-то уволить — это самое лёгкое. А организовать работу и сделать так, чтобы работа велась на оперативном и профессиональном уровне, с максимальной отдачей — это гораздо сложнее, — сказал представитель Кремля в интервью радио «Комсомольская правда».

Песков сообщил, что Путин постоянно получает данные Росстата и информацию других источников, также президента оперативно информирует правительство. Президент начал кампанию против роста цен, ознакомившись со статистикой.

Не забывайте, что Путин очень положительно охарактеризовал работу правительства в этой беспрецедентно сложной ситуации, в которой сейчас весь мир оказался, — добавил представитель Кремля.

Ранее президент РФ Владимир Путин жёстко раскритиковал главу Минэкономразвития РФ Максима Решетникова за «эксперименты» с ценами на базовые продукты питания. На совещании по экономическим вопросам глава государства указал, в частности, на резкий рост стоимости сахара и подсолнечного масла. Кроме того, глава государства оказался недоволен «экспериментами» с пошлинами на подсолнечное масло. Путин подчеркнул, что «пандемия здесь ни при чём».

После критики президента правительство объявило о введении комплекса мер по стабилизации цен. В частности, были приняты решения о повышении вывозных пошлин на подсолнечник и зерно, о поддержке мукомолов и о заключении соглашений по стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло.

Производители и ретейлеры заключили соглашение о стабилизации цен на определённые товарные категории. Как передавал NEWS.ru, торговые сети уже приступили к выполнению условий соглашения, о чём сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.