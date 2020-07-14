Матвиенко предложила акционерам ответить за разлив топлива в Норильске

https://static.news.ru/photo/056318c4-c676-11ea-b9dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Норникель/vk.com

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко предложила не допустить, чтобы региональным и местным бюджетам Красноярского края был нанесён ущерб из-за последствий разлива топлива в Норильске. По мнению сенатора, устранять их нужно за счёт акционеров или прибыли собственника аварийных объектов.

Если уж допустили такую ситуацию, тогда за счёт акционеров, за счёт прибыли [устранять], но не в ущерб бюджетам [Красноярского края]. Надо отработать механизм таким образом, чтобы Красноярский край не пострадал. Он и так пострадал от экологического ущерба, если ещё и бюджет пострадает — это неправильно, — цитирует политика ТАСС.

Матвиенко также обратилась к комитету по бюджету и финансовым рынкам и вице-спикеру СФ Николаю Журавлёву с просьбой проследить, за счёт каких источников начнут погашать причинённый окружающей среде ущерб, и чтобы при этом не пострадали местный и региональный бюджеты.

По мнению руководителя комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству, сенатора от Красноярского края Андрея Клишаса, данная ситуация может сложиться в любом субъекте РФ и важно разработать законопроекты, защищающие региональные бюджеты от убытков. Матвиенко, в свою очередь, призвала «быстренько» рассмотреть и внести соответствующие поправки.

В конце мая 2020 года на принадлежащей «Норникелю» ТЭЦ в Норильске произошла разгерметизация резервуара, в результате чего в почву и воду попало около 20–22 тысяч тонн дизельного топлива. Эта авария стала одной из крупнейших экологических катастроф в истории Арктики.

Вторая авария произошла 12 июля. В результате разгерметизации трубопровода, принадлежащего АО «Норильсктрансгаз», в грунт попало более 44 тонн авиатоплива, которое перекачивалось с баржи. Разгерметизация продолжалась около 15 минут.

Ранее NEWS.ru сообщал, что закон о внесении изменений в статью 46 ФЗ «Об охране окружающей среды» подписал президент Владимир Путин. Документ касается предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, а также предотвращения ЧС, подобных той, что возникла в Норильске.

Теперь устанавливаются требования в области охраны окружающей среды при геологическом изучении, разведке и добыче углеводородного сырья, переработке, транспортировке, реализации, хранении самого сырья и продукции из него. Новое законодательство предусматривает, что осуществление такой деятельности подразумевает меры по предупреждению и ликвидации нефтеразливов и другого негативного влияния на окружающую среду.