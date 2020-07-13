Закон о предотвращении нефтеразливов подписан в РФ

Закон о внесении изменений в статью 46 ФЗ «Об охране окружающей среды» подписал президент Владимир Путин. Документ касается предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, а также предотвращения ЧС, подобных той, что возникла в Норильске.
Теперь устанавливаются требования в области охраны окружающей среды при геологическом изучении, разведке и добыче углеводородного сырья, переработке, транспортировке, реализации, хранении самого сырья и продукции из него. Новое законодательство
Организации, которые занимаются перечисленной выше деятельностью, должны до 1 января 2024 года утвердить такие планы предупреждения и ликвидации разливов. Они должны быть согласованы с Росприроднадзором.
Финансирование предупреждающих мероприятий возлагается на сами организации, документом утверждены их обязанности и порядок действий властей при возникновении ЧС. Законопроект был принят в первом чтении ещё в марте 2018 года и с этого момента проходил согласование ко второму чтению. Но экологические катаклизмы сподвигли законодателей побыстрее рассмотреть и принять документ. Закон вступит в силу с 1 января 2021 года.
Ранее NEWS.ru сообщал, что кабинет министров РФ одобрил поправки к федеральному закону, регулирующие процесс предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на сухопутной территории страны. Об этом говорится в решениях, принятых на заседании 25 июня и опубликованных на сайте правительства.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен