Закон о предотвращении нефтеразливов подписан в РФ

https://static.news.ru/photo/fc6bef3c-c550-11ea-ba29-fa163e074e61_660.jpg Фото: Norilsk Nickel Press Service/via Globallookpress.com

Закон о внесении изменений в статью 46 ФЗ «Об охране окружающей среды» подписал президент Владимир Путин. Документ касается предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, а также предотвращения ЧС, подобных той, что возникла в Норильске.

Теперь устанавливаются требования в области охраны окружающей среды при геологическом изучении, разведке и добыче углеводородного сырья, переработке, транспортировке, реализации, хранении самого сырья и продукции из него. Новое законодательство предусматривает , что осуществление такой деятельности подразумевает меры по предупреждению и ликвидации нефтеразливов и другого негативного влияния на окружающую среду.

Организации, которые занимаются перечисленной выше деятельностью, должны до 1 января 2024 года утвердить такие планы предупреждения и ликвидации разливов. Они должны быть согласованы с Росприроднадзором.

Финансирование предупреждающих мероприятий возлагается на сами организации, документом утверждены их обязанности и порядок действий властей при возникновении ЧС. Законопроект был принят в первом чтении ещё в марте 2018 года и с этого момента проходил согласование ко второму чтению. Но экологические катаклизмы сподвигли законодателей побыстрее рассмотреть и принять документ. Закон вступит в силу с 1 января 2021 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что кабинет министров РФ одобрил поправки к федеральному закону, регулирующие процесс предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на сухопутной территории страны. Об этом говорится в решениях, принятых на заседании 25 июня и опубликованных на сайте правительства.