«Мать продаст»: Пашаева возмутило письмо Ефремова вдове жертвы ДТП

https://static.news.ru/photo/473516da-33db-11eb-9835-fa163e074e61_660.jpg Эльман Пашаев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев выразил негодование в связи с содержанием письма, которое артист написал вдове погибшего в ДТП курьера Сергея Захарова. Юрист считает, что Ефремов клевещет на него и пытается добиться для себя досрочного освобождения.

Актёр, напомним, 8 июня сел за руль в нетрезвом состоянии и врезался в курьерский грузовик в центре Москвы. Водитель грузовика Сергей Захаров получил тяжёлые травмы и вскоре скончался в больнице. Ефремов был осуждён на 8 лет лишения свободы, позднее наказание смягчили до 7,5 года.

В своём письме он просит у вдовы погибшего прощения, отмечая, что себе этого простить не может. Также он извиняется за выбор своим адвокатом Эльмана Пашаева, который на заседаниях негативно высказывался в адрес потерпевшей стороны. Сам Ефремов в итоге отказался от его услуг.

Он ради свободы мать родную продаст! Я никогда против его воли шагу не делал. Он же сам умолял, что оставайся, защищай меня. Сегодня он готов любой труп перешагнуть, чтобы выйти на свободу. <...> Я ради него какой прессинг выдержал, я его не предал. Статус [адвоката] прекратили, я его не предал. Его поступки — как у женщины с пониженной социальной ответственностью, — цитирует Пашаева телеканал «360».

После ДТП Ефремов записал видеообращение, в котором констатировал свою вину. Однако на суде под влиянием Пашаева и к удивлению многих он стал вину отрицать. В конечном итоге артиста приговорили к восьми годам, а сам он позже сетовал, что будь у него другой защитник, срок мог бы быть меньше. В итоге он отказался от услуг Пашаева, которого затем лишили статуса адвоката.

Ранее NEWS.ru писал, что как рассказал представитель потерпевшей стороны Александр Добровинский, письмо, написанное актёром из СИЗО, ему передала вдова. Его подопечные сочли письмо искренним и человечным. Адвокат считает, что эти слова Ефремову следовало говорить изначально.