Мать изрезавшей одноклассницу школьницы обвинила в случившемся учителей

Фото: khimki.umvd/vk.com

Мать школьницы, изрезавшей одноклассницу в Химках, дала первое интервью, в котором обвинила в трагедии некомпетентного школьного психолога и учителей. По ее словам, которые приводит Telegram-канал SHOT, две девочки не смогли решить подростковый конфликт, а рядом не оказалось взрослых, способных им в этом помочь.

Вот у нас в школе психолог. Она что, психолог? Она вообще просто не компетентна ни в чем. [Учителя] все в отчетах, в мониторингах каких-то, занимаются всем, чем угодно, только не нашими детьми, — подчеркнула женщина.

По ее словам, родители просто не знают, что происходит с их детьми в школе, а сами школьники чаще всего просто не хотят расстраивать родителей, рассказывая им о конфликтах. Женщина подчеркнула, что не снимает с себя вины за произошедшее, однако выводы из этой истории следует сделать в том числе и учителям, которые должны учить детей общаться друг с другом и следить за тем, чтобы подобных конфликтов не возникало.

7 февраля 11-летняя ученица лицея напала с ножом на одноклассницу, у которой впоследствии насчитали 26 порезов на лице и еще около 20 глубоких ран на теле. После случившегося нападавшая зашла в кабинет с ножом в руке и спокойно сказала: «Я ее убила». Нож девочка принесла в школу из дома, спрятав в пенале. СК возбудил два уголовных дела по фактам покушения на убийство малолетней и халатности должностных лиц школы.

При этом мать напавшей пятиклассницы потребовала у журналистов 15 млн рублей за комментарии и дополнительную информацию о ситуации, отметив, что если издания зарабатывают на новостях, они иногда «могут позволить себе раскошелиться». Женщина уточнила, что хочет потратить собранную сумму на лечение девочки, на которую напала ее дочь.