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Мать Гарри Каспарова скончалась на 83-м году жизни

14:51, 26 декабря 2020 28
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Клара Каспарова, мать 31-го чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова, умерла в возрасте 82 лет.

С большим сожалением делюсь новостью о кончине моей мамы, Клары Шагеновны Каспаровой. Мой пример для подражания, мой величайший защитник, мой мудрый советчик и самый сильный человек, которого я когда-либо знал, — написал Каспаров на своей странице в Twitter.

В Федерации шахмат России (ФШР) выразили соболезнования Каспарову в связи со смертью матери.

Федерация шахмат России выражает искренние соболезнования Гарри Кимовичу Каспарову и всем родным и близким покойной, — говорится в сообщении ФШР.

Клара Каспарова работала инженером, была специалистом по автоматике и телемеханике, а также учёным секретарём в НИИ. В 1981 году она оставила свою должность и посвятила себя карьере сына, которому на тот момент было 18 лет.

Как сообщал NEWS.ru, российский бизнесмен и основатель компании «Сусуманзолото» Владимир Христов умер на 72-м году жизни после заражения коронавирусной инфекцией. В 2020 году состояние Христова оценивалось журналом Forbes в $500 млн.

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