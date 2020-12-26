Мать Гарри Каспарова скончалась на 83-м году жизни

https://static.news.ru/photo/fbe70eb6-4773-11eb-b295-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Клара Каспарова, мать 31-го чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова, умерла в возрасте 82 лет.

С большим сожалением делюсь новостью о кончине моей мамы, Клары Шагеновны Каспаровой. Мой пример для подражания, мой величайший защитник, мой мудрый советчик и самый сильный человек, которого я когда-либо знал, — написал Каспаров на своей странице в Twitter.

With great sorrow I share the news of the passing of my mother, Klara Shagenovna Kasparova. My role model, my greatest champion, my wise counsel, and the strongest person I will ever know. I love you, Mama. pic.twitter.com/GFgTcyUQBD — Garry Kasparov (@Kasparov63) December 25, 2020

В Федерации шахмат России (ФШР) выразили соболезнования Каспарову в связи со смертью матери.

Федерация шахмат России выражает искренние соболезнования Гарри Кимовичу Каспарову и всем родным и близким покойной, — говорится в сообщении ФШР.

Клара Каспарова работала инженером, была специалистом по автоматике и телемеханике, а также учёным секретарём в НИИ. В 1981 году она оставила свою должность и посвятила себя карьере сына, которому на тот момент было 18 лет.

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