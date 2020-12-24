Российский миллиардер из списка Forbes умер после заражения коронавирусом

https://static.news.ru/photo/4e46ef24-45f7-11eb-b0b1-fa163e074e61_660.jpg Владимир Христов Фото: mounb.ru

В госпитале в Коммунарке скончался российский бизнесмен, основатель компании «Сусуманзолото» Владимир Христов. Миллиардер болел коронавирусом.

О смерти миллиардера написало издание «Магаданская правда». Информацию подтвердил гендиректор «Сусуманзолота» Александр Чугунов.

В 2020 году состояние 71-летнего Христова оценивалось журналом Forbes в $500 млн. В рейтинге самых богатых россиян он занимал 192-е место.

Бизнесмен родом из Болгарии. В 1980-е годы Христов устроился на Сусуманский горно-обогатительный комбинат, в начале 1990-х стал его главным инженером, в 1991 году стал гендиректором. Несколько раз становился депутатом Магаданской облдумы. В «Сусуманзолоте» ему принадлежало 65% акций.

Как писал NEWS.ru, Forbes раскрыл имена девяти российских миллиардеров, которые обогатились во время пандемии коронавируса. Их состояние росло с середины марта, в то время как многие компании разорялись.

На первое место по приросту состояния издание ставит инвестора Леонида Богуславского. Его капитал увеличился с 1,5 млрд долларов до 2,8 млрд (+88%). Следом идёт семья Сулеймана Керимова (+86%, с 10 млрд до 18,6 млрд). Им принадлежит 78,6% крупнейшего в России золотодобытчика «Полюс». На третьем месте оказался сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож (+75%, с 1,2 млрд до 2,1 млрд).