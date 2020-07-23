Названы российские миллиардеры, обогатившиеся во время пандемии COVID-19

https://static.news.ru/photo/3aa284c8-cd85-11ea-8a32-fa163e074e61_660.jpg Леонид Богуславский Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Девять российских миллиардеров обогатились во время пандемии коронавируса. Их состояние росло с середины марта, в то время как многие компании разорялись. Фамилии удачливых предпринимателей называет Forbes.

На первое место по приросту состояния издание ставит инвестора Леонида Богуславского. Его капитал увеличился с 1,5 млрд долларов до 2,8 млрд (+88%). Произошло это благодаря разработчику DataDog, продукты которого позволяют клиентам следить за работой используемых ими облачных хранилищ.

Следом идёт семья Сулеймана Керимова (+86%, с 10 млрд до 18,6 млрд). Им принадлежит 78,6% крупнейшего в России золотодобытчика «Полюс». Акции компании растут вслед за ценами на драгоценный металл.

На третьем месте оказался сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож (+75%, с 1,2 млрд до 2,1 млрд). Бумаги компании активно прибавили после новости о «разводе» со Сбербанком и выкупе доли госбанка в «Яндекс.Маркете». Кроме того, интерес инвесторов подстегнуло возможное включение акций «Яндекса» в индекс MSCI Russia.

Также в список попали Олег Тиньков, Владимир Евтушенков, Владимир Богданов, Николай Буйнов, Валентин Гапонцев и Альберт Шигабутдинов. С середины марта совокупное богатство этих людей выросло на 70,73 млрд долларов.

Ранее журнал Forbes составил список российских миллиардеров, которые разбогатели за годы, когда Дмитрий Медведев был президентом и премьер-министром. Часть из героев публикации сейчас под следствием. Так, в перечень вошли находящиеся в СИЗО совладельцы группы компаний «Сумма» братья Зиявудин и Магомед Магомедовы. Стоимость их активов —1,4 млрд долларов. Также под арестом находится владелец группы RU-COM Михаил Абызов. В 2012 он был советником президента Медведева, а затем курировал проект «Открытое правительство», писал NEWS.ru.