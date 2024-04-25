Mash: Стерлигов объявил о разводе и лишении детей наследства за еритизм

Telegram-канал Mash сообщает, что предприниматель Герман Стерлигов заявил о разводе с супругой Аленой. По данным канала, бизнесмен также намерен лишить наследства двух сыновей и дочь.

Как пишет Mash, еще двух наследников Стерлигов назначил главными в родовой «Слободе» в Подмосковье. В публикации указано, что решения предприниматель принимал по религиозным причинам — он объявил троих детей и жену еретиками.

Ранее Стерлигов обратился к главе СК РФ Александру Бастрыкину, попросив дать похоронить себя в день смерти и запретив отправлять тело в морг. Бизнесмен объяснил, что хочет обезопасить своих сыновей от клеветы и подозрений. По словам мужчины, все равно он когда-нибудь умрет, а «это всяко будет очень скоро, ведь годы летят стрелой».

Он добавил, что приказал похоронить себя в день смерти до захода солнца. Именно так Библией установлено хоронить христиан, подчеркнул фермер. Он также запретил потрошить свое тело в морге, объяснив, что это грех.