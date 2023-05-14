Mash: производитель спецсвязи мог обмануть Минобороны на 78 млн рублей

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Рация «Азарт»

Telegram-канал Mash сообщает, что научно-производственное объединение (НПО) «Ангстрем» могло обмануть Министерство обороны России при заказе средств спецсвязи на 78 млн рублей. По данным авторов, разработчики должны были создать и поставить военному ведомству рации Р-187-П1 «Азарт», однако вместо этого они закупили устройства из Китая и переклеили этикетки. По факту произошедшего ведется проверка.

По сведениям Mash, данный эпизод всплыл в ходе расследования дела против генерал-полковника Генштаба РФ Халила Арсланова, обвиняемого в хищении 6,7 млрд рублей при поставке таких же раций. Как пишет канал, сотрудники НПО «Ангстрем» получили госзаказ на производство спецсредств, но вместо этого закупили китайские дешевые аналоги и передали как собственную разработку.

Mash сообщает, что из-за этого возник дефицит раций на фронте — волонтеры закупали для бойцов гражданские устройства «Баофенг». Сейчас НПО «Ангстрем» перешло под управление государства.

Ранее Мосгорсуд отменил условно-досрочное освобождение бывшего гендиректора АО «Воентелеком» Александра Давыдова. В октябре 2022 года Мещанский суд Москвы приговорил Давыдова к четырем годам и двум месяцам колонии, также суд назначил четыре года колонии его советнику Дмитрию Семилетову. Кроме того, обоих обязали выплатить по 800 тысяч рублей штрафа. По данным следствия, были похищены 1,4 млрд рублей при реализации контрактов на поставки радиотехники и осуществление надзора за спутниковой связью. 12 марта по решению Бабушкинского суда Москвы Давыдова освободили досрочно.