Маринованные голубцы «по-корейски» — острое чудо, которое вы не пробовали

Маринованные голубцы «по-корейски» — простая и вкусная закуска с пикантной начинкой, которая быстро становится любимой на любом столе. Идеальный вариант для тех, кто любит острые и хрустящие блюда.
Ингредиенты (на 2-литровую банку, около 10 голубцов)
- Капуста — 10–12 листов
- Лук — 1/2–1 штуки
- Болгарский перец — 1 штука
- Морковь — 4–5 штук
- Чеснок — 3 зубчика
- Свежий имбирь — 2 см корня
- Красный молотый перец — 1 ст. л. (без горки)
Для маринада
- Вода — 1 литр
- Соль — 2 ст. л.
- Сахар — 2 ч. л.
- Гвоздика — 3 штуки
- Перец горошком — 7 штук
- Семена укропа — 1/2 ст. л.
- Белый винный уксус 6% — 50 мл (по желанию)
Приготовление
- Морковь натрите на корейской терке, лук нарежьте тонкими полукольцами, болгарский перец — соломкой.
- Добавьте измельчённый чеснок, натёртый имбирь и красный перец, тщательно перемешайте.
- Если используете савойскую капусту, просто отделите листы, удалите жесткую жилку. Белокочанную капусту опустите в кипяток на несколько минут, чтобы листья стали мягче.
- На каждый лист выложите начинку и сверните голубцы конвертиком.
- Плотно уложите голубцы в стерильную 2-литровую банку.
- Для маринада доведите воду до кипения, добавьте соль, сахар, уксус и специи, кипятите 5 минут.
- Залейте голубцы горячим маринадом, слегка утрамбуйте ложкой, чтобы вышел воздух.
- Закройте банку крышкой и оставьте при комнатной температуре на 2 дня (если в помещении не слишком жарко). Затем перенесите в холодильник или прохладное место.
Советы и варианты
- Для менее острых голубцов уменьшите количество красного перца или исключите уксус из маринада.
- Начинку можно варьировать, добавляя любимые специи и овощи.
Маринованные голубцы «по-корейски» — легкая в приготовлении, но эффектная закуска с ярким вкусом. Отличное решение для тех, кто любит необычные блюда с острым акцентом. Попробуйте и убедитесь сами!
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