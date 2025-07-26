Маринованные голубцы «по-корейски» — острое чудо, которое вы не пробовали

Маринованные голубцы «по-корейски» — простая и вкусная закуска с пикантной начинкой, которая быстро становится любимой на любом столе. Идеальный вариант для тех, кто любит острые и хрустящие блюда.

Ингредиенты (на 2-литровую банку, около 10 голубцов)

Капуста — 10–12 листов

Лук — 1/2–1 штуки

Болгарский перец — 1 штука

Морковь — 4–5 штук

Чеснок — 3 зубчика

Свежий имбирь — 2 см корня

Красный молотый перец — 1 ст. л. (без горки)

Для маринада

Вода — 1 литр

Соль — 2 ст. л.

Сахар — 2 ч. л.

Гвоздика — 3 штуки

Перец горошком — 7 штук

Семена укропа — 1/2 ст. л.

Белый винный уксус 6% — 50 мл (по желанию)

Приготовление

Морковь натрите на корейской терке, лук нарежьте тонкими полукольцами, болгарский перец — соломкой. Добавьте измельчённый чеснок, натёртый имбирь и красный перец, тщательно перемешайте. Если используете савойскую капусту, просто отделите листы, удалите жесткую жилку. Белокочанную капусту опустите в кипяток на несколько минут, чтобы листья стали мягче. На каждый лист выложите начинку и сверните голубцы конвертиком. Плотно уложите голубцы в стерильную 2-литровую банку. Для маринада доведите воду до кипения, добавьте соль, сахар, уксус и специи, кипятите 5 минут. Залейте голубцы горячим маринадом, слегка утрамбуйте ложкой, чтобы вышел воздух. Закройте банку крышкой и оставьте при комнатной температуре на 2 дня (если в помещении не слишком жарко). Затем перенесите в холодильник или прохладное место.

Советы и варианты

Для менее острых голубцов уменьшите количество красного перца или исключите уксус из маринада.

Начинку можно варьировать, добавляя любимые специи и овощи.

Маринованные голубцы «по-корейски» — легкая в приготовлении, но эффектная закуска с ярким вкусом. Отличное решение для тех, кто любит необычные блюда с острым акцентом. Попробуйте и убедитесь сами!

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