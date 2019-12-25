https://static.news.ru/photo/bb802332-26e3-11ea-9810-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/dtpmurman/Global Look Press

Для того чтобы оценить масштабы повреждений после возгорания на единственном российском авианосце, понадобится дополнительное время. Об этом сообщил российский министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

По его словам, это произойдёт не раньше конца первого квартала 2020 года, пишут «Известия».

Необходимо всё проинспектировать, не только помещения, но и компоненты, нужно понять, что идёт под замену, а что можно отремонтировать, — пояснил Мантуров.

При этом министр подчеркнул, что сроки ремонта авианосца сдвигаться не будут.

Пожар на «Адмирале Кузнецове» произошёл 12 декабря, во время того, как авианосец проходил ремонт на заводе «Звёздочка» в Мурманске. По предварительным данным, возгорание могло возникнуть во время сварочных работ. Пожарные боролись с огнём на протяжении суток. В результате ЧП погибли два человека, ещё 14 пострадали. СКР начал расследование по факту пожара на авианосце. Ведомство возбудило уголовное дело в связи с нарушением правил техники безопасности при ремонтных работах.

Ранее руководитель Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов опроверг сообщения о том, что ремонт авианосца обойдётся в 95 млрд рублей, писал NEWS.ru.