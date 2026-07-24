Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
24 июля 2026 в 08:08

Мама готовила эти печеночники, когда я был ребенком, — обновил рецепт и получил вкуснейшие оладушки, которые сметают прямо со сковороды

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В этом рецепте нет ничего лишнего: печень, овощи, яйцо и манка. Но результат — идеальные оладьи, которые не пахнут печенью, не разваливаются на сковороде и исчезают со стола быстрее, чем вы успеваете накрыть на стол.

Ингредиенты

Куриная печень — 500 г, лук репчатый — 2 шт., морковь — 1 шт., яйцо — 2 шт., манная крупа — 3 ст. л., соль — 1 ч. л., перец черный молотый — по вкусу, растительное масло — для жарки.

Как готовлю

Сначала перекручиваю куриную печень на мясорубке вместе с луком и морковью. Добавляю яйца, манку, соль и перец, тщательно перемешиваю. Тем временем разогреваю сковороду с маслом. Самое сложное — это дать массе постоять 10 минут, чтобы манка набухла. Выкладываю ложкой небольшие лепешки и жарю по 3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Готовые оладьи выкладываю на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Подаю горячими со сметаной или любым чесночным соусом.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Я сделал их на ужин, и тарелка опустела за пять минут. Секрет в том, что лук и морковь нужно сначала слегка обжарить до золотистости — это дает карамельный привкус. Удивила сочность: внутри оладьи буквально тают, а снаружи — аппетитная корочка.

Проверено редакцией
Читайте также
Россиянам назвали главных пожирателей трафика на смартфонах
Общество
Россиянам назвали главных пожирателей трафика на смартфонах
Названо поколение, которое больше всего заботится о здоровье
Общество
Названо поколение, которое больше всего заботится о здоровье
Сливы на зиму — 6 лучших рецептов на любой вкус: от компота до соленья
Семья и жизнь
Сливы на зиму — 6 лучших рецептов на любой вкус: от компота до соленья
Салат «Пассажирский» все забыли, а это был хит советских застолий: вкуснее надоевших оливье и крабового
Общество
Салат «Пассажирский» все забыли, а это был хит советских застолий: вкуснее надоевших оливье и крабового
Диетолог ответила, какие последствия могут быть при переедании арбуза
Здоровье/красота
Диетолог ответила, какие последствия могут быть при переедании арбуза
Общество
рецепты
еда
печень
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, когда могут встретиться Зеленский и Трамп
Самый популярный блогер мира рассказал о свадьбе
Татьяна Ким обнародовала истинный масштаб потерь на складах Wildberries
Появились кадры задержания украинской шпионки, готовившей теракт в Москве
Счастливый билет принес жителю Тулы 12,9 млн
Погибших при ударе ВСУ сотрудников ЗАЭС представили к госнаградам
«Цинично»: Бастрыкин жестко высказался о ВСУ из-за ударов по детям
Россиянам рассказали, кому из них грозит фтириаз в первую очередь
Соколов раскрыл первые данные после ракетной атаки на Киров
Стало известно, куда целились ВСУ при атаке на Тверь
СК возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на Ленобласть
Экс-солист Modern Talking готов прилететь в Москву за 45 млн рублей и пиво
ФСБ задержала россиянку при попытке устроить теракт в Москве
«Исторический минимум»: Котяков рассказал о важном для России рекорде
«Неприятный сюрприз»: Каллас ополчилась на США за несоблюдение сделки
Момент масштабного отключения света в Грузии попал на видео
В Иране ответили на предложение США о временном перемирии
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 24 июля: инфографика
Неизвестная инфекция начала выкашивать солдат ВСУ
Более 570 беспилотников сбили над Россией минувшей ночью
Дальше
Самое популярное
Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа
Семья и жизнь

Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье
Общество

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом
Общество

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.