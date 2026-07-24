Мама готовила эти печеночники, когда я был ребенком, — обновил рецепт и получил вкуснейшие оладушки, которые сметают прямо со сковороды

Мама готовила эти печеночники, когда я был ребенком, — обновил рецепт и получил вкуснейшие оладушки, которые сметают прямо со сковороды

В этом рецепте нет ничего лишнего: печень, овощи, яйцо и манка. Но результат — идеальные оладьи, которые не пахнут печенью, не разваливаются на сковороде и исчезают со стола быстрее, чем вы успеваете накрыть на стол.

Ингредиенты

Куриная печень — 500 г, лук репчатый — 2 шт., морковь — 1 шт., яйцо — 2 шт., манная крупа — 3 ст. л., соль — 1 ч. л., перец черный молотый — по вкусу, растительное масло — для жарки.

Как готовлю

Сначала перекручиваю куриную печень на мясорубке вместе с луком и морковью. Добавляю яйца, манку, соль и перец, тщательно перемешиваю. Тем временем разогреваю сковороду с маслом. Самое сложное — это дать массе постоять 10 минут, чтобы манка набухла. Выкладываю ложкой небольшие лепешки и жарю по 3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Готовые оладьи выкладываю на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Подаю горячими со сметаной или любым чесночным соусом.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Я сделал их на ужин, и тарелка опустела за пять минут. Секрет в том, что лук и морковь нужно сначала слегка обжарить до золотистости — это дает карамельный привкус. Удивила сочность: внутри оладьи буквально тают, а снаружи — аппетитная корочка.