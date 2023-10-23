«Мам, я все уже знаю»: как объяснить ребенку, зачем ходить в школу Психолог Рябичкина объяснила, как справиться с нежеланием детей ходить в школу

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Каждый родитель хотя бы один раз в жизни сталкивался с ситуацией, когда ребенок говорил, что отказывается ходить в школу. NEWS.ru узнал у экспертов, как мамам и папам стоит реагировать на это, какие причины могут скрываться за такой фразой и что сказать сыну или дочке, чтобы мотивировать их учиться, не сломав детскую психику.

Как быть, если ребенку в школе скучно

В ситуации, когда ребенок заявляет, что в школу он больше ни ногой, детский психолог Надежда Рябичкина советует для начала проанализировать ситуацию: нужно узнать, не случились ли у ребенка неприятности, не устал ли он. Порой бывает достаточно выслушать его или просто дать отдохнуть — и мотивация учиться возвращается, говорит специалист. Однако если речь идет о ребенке, который только пошел в школу и уже отказывается учиться, действовать стоит по-другому.

«Бывает так, что ребенок до 1-го класса уже посещал какие-то дополнительные занятия, а потом пришел из школы и говорит: „Мам, я все уже знаю, я туда больше не пойду, что-то мне там скучно очень“. В таком случае имеет смысл объяснить ему, что школа — это система, это обязательный этап взросления. Надо дать понять ребенку, что он уже достаточно взрослый, чтобы сделать над собой усилие, что он справится, что родитель верит в него», — посоветовала Надежда Рябичкина.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Психолог добавила, что в такой ситуации стоит объяснить: школа нужна для того, чтобы «научиться учиться»: слышать и анализировать информацию, искать ее, проверять. Такой разговор, по словам эксперта, станет хорошим аргументом против детского «мне это в жизни никогда не пригодится».

Другой способ мотивировать ребенка ходить в школу предложил профессор Института образования НИУ ВШЭ Андрей Подольский. По его мнению, в такой ситуации родителю стоит апеллировать к личному опыту.

«Учитывая, что центральные вещи для ребенка, особенно в начальной школе, все-таки находятся в семье, можно было бы объяснить ему, что его маме, папе, бабушке, дедушке дала школа. Показать на личном опыте родственников», — сказал Андрей Подольский в разговоре с NEWS.ru.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Что делать, если ребенок хочет учить только один предмет

Если у ребенка возникла проблема только с одним предметом, а не с учебой в целом, то Надежда Рябичкина в первую очередь советует не давить на школьника. Если сын или дочь говорят, что им, например, нравится математика, но историю они учить больше не будут, психолог не видит здесь проблемы.

«Это очень даже здорово. Если ребенок говорит „мне нравится“, это уже можно использовать. Главное, показать ему взаимосвязи между любимым предметом и остальными. Например, в истории есть огромное количество дат, можно сконцентрировать внимание ребенка, влюбленного в математику, на них. Еще вариант — решить задачку на историческую тему», — объясняет Надежда Рябичкина.

Она добавила, что если у ребенка есть интерес к чему бы то ни было, как правило, все остальное со временем тоже подтягивается.

Однако отказ изучать какой-то один предмет может быть связан еще и с тем, что ребенок просто упустил какую-то тему, что-то недопонял и дальше непонимание превратилось в большой снежный ком, говорит Надежда Рябичкина. В ряде случаев, упорное нежелание заниматься может быть связано с недоверием или другим негативом к преподавателю. В такой ситуации, считает она, стоит позвать на помощь репетитора, однако важно правильно мотивировать школьника на дополнительные занятия.

«Объяснить необходимость заниматься с репетитором можно так: „Кто там у нас страшная преподавательница? Сейчас мы ее победим, мы справимся. Пригласим Ивана Ивановича, он нам поможет, ведь вместе мы сила“», — рекомендует психолог и добавляет, что так ребенок будет представлять ситуацию как игру. У него появится стимул не столько догнать программу и стать успешным по ранее сложному для него предмету, сколько доказать себе, родителям и педагогу, что он самый сильный и со всеми трудностями справится.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В каком случае стоит обратиться к психологу

Сложнее убедить пойти в школу подростка, говорит Надежда Рябичкина. В этом возрасте отказ учиться может быть связан с серьезными психологическими проблемами.

«Это может быть взаимодействие со сверстниками: почему-то ребенку некомфортно в коллективе. Не исключен конфликт с преподавателями. А может, это внутренний конфликт, когда ребенок не может найти свое место в мире, понять, кто он такой, почему у него что-то не получается. Например, он думает, что он хуже других, поэтому не хочет ходить в школу. Это как насморк: он может быть аллергический, из-за простуды, это может быть гайморит. Проявления одинаковые, а лекарства нужны разные. Так и с нежеланием посещать школу. Надо сначала разобраться, «что в этот нос закапать», — рекомендует Надежда Рябичкина.

В таких случаях, уверена она, стоит обратиться к психологу. Причем лучше всего выбрать стороннего, а не идти к школьному специалисту. По словам Надежды, дети часто стесняются говорить с человеком, который так или иначе является частью школьной системы, они не могут ему доверять. У постороннего психолога больше шансов установить контакт, выстроить доверительный разговор с ребенком, добавила эксперт.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Какая реакция родителей будет правильной

Самое главное в ситуации, когда ребенок заявляет, что он не собирается больше учиться, это не злиться на него. Тем более не надо его ругать, говорит профессор Андрей Подольский. Выражения из разряда «ты тупой» ни к чему хорошему не приведут. Во-вторых, советует эксперт, не стоит давить на школьника, сравнивать его с другими детьми и включать инструментальный тип «родительствования».

«Это такая гадкая вещь, когда маме или папе не удалось в своей жизни чего-то достичь и сейчас они своего несчастного ребенка заставляют, например, заниматься каким-то видом спорта, чтобы он обязательно в будущем стал не меньше чем олимпийским чемпионом, а мама или папа будут собирать бонусы с этого. Такой сценарий очень распространен, к сожалению», — объясняет Андрей Подольский.

Надежда Рябичкина советует в такой ситуации применить прием «психологического айкидо». На реплику ребенка, что он завтра не пойдет в школу, она рекомендует родителям ответить: «Да, хорошо».

«Ребенок же был настроен на борьбу, он готов был убеждать, почему ему это не надо, уговаривать, а тут мы взяли и сразу согласились. Из-за одного дня, поверьте, ничего страшного не случится. Но это будет аванс на доверие. Мы будто говорим ребенку: „Я тебе абсолютно доверяю и надеюсь, что ты не будешь скрывать от меня какие-то вещи“. А потом начинаем разбираться, что случилось», — объясняет Надежда Рябичкина.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Виновата ли школа в том, что ребенок не хочет учиться

В том, что у детей может пропасть мотивация учиться, частично виновата и сама система среднего образования, считает Андрей Подольский. По его мнению, современная школа не способна подстроиться под интересы ребенка и часто пользуется методами кнута, что тоже не добавляет детям стимулов получать знания.

«Конечно, педагогов должны учить в пединститутах, как мотивировать ребят, но сейчас этого нет. Поэтому и приходится родителям переносить на себя часть работы. Понятно, что школа школе рознь, учитель учителю рознь. Но рассчитывать на то, что школа сама решит все эти проблемы, не стоит», — говорит профессор.

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