Педагог предложила способ мотивировать ребенка делать уроки Педагог Прокина посоветовала превратить уроки для младшеклассников в квест

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В основе внутренней мотивации школьника при самостоятельном выполнении домашнего задания лежит познавательный интерес. Для его активизации у младших школьников и у подростков необходим различный подход, рассказала «Газете.Ru» старший научный сотрудник Института изучения детства, семьи и воспитания, кандидат педагогических наук Прасковья Прокина.

Если ребенок учится в начальной школе, то играйте с ним. Все зависит от воображения родителей. Можно придумать небольшой квест, когда ребенок выполняет домашнее задание и расшифровывает послание или ищет сюрприз. Можно поменяться ролями: ребенок берет роль учителя и объясняет ученику-родителю тему урока. Таким образом еще и закрепляет знания, — порекомендовала педагог.

Что касается подростков, то им необходимо понимание, зачем нужно выполнять домашние задания, а также какие знания и умения могут пригодиться в будущем, отмечает Прокина. Поэтому с детьми важно разговаривать, изучать их интересы, обсуждать планы и показывать, как знания влияют на их дальнейшее развитие, в том числе профессиональное. Для этого можно привлечь, например, дедушку, который работал инженером и готов увлекательно объяснить тему по физике или математике.

Педагог особо отметила, что наказание — неприемлемый метод, который не только не помогает в развитии познавательного интереса и мотивации, но и в большинстве случаев вызывает обратный эффект.

В любом возрасте ребенку важно получать похвалу и поддержку родителей. Создание доброжелательной атмосферы дома при выполнении домашнего задания является ключевым условием успешности его выполнения, — подчеркнула Прокина.

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