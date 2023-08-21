Школьники будут изучать применение беспилотников на поле боя Российские школьники на уроках военной подготовки будут изучать применение БПЛА

Фото: shutterstock.com

Учащиеся 10-11-х классов на уроках начальной военной подготовки будут изучать основы управления и применения беспилотников, следует из опубликованной на сайте Минпросвещения программы курса. Согласно документу, целью «Модуля № 3» станет представление о способах боевого применения БПЛА и противодействия им.

Модуль № 3 «Основы технической подготовки и связи»: иметь представление о способах боевого применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и ведения разведки местности с помощью БПЛА; знать алгоритм противодействия БПЛА противника; выполнять практические действия по управлению БПЛА, — сказано в документе.

По итогам курса школьники должны будут иметь представление об особенностях применения беспилотных летательных аппаратов на поле боя.

Ранее депутат Госдумы Андрей Гурулев предложил в российских школах в рамках курсов по начальной военной подготовке обучать детей управлять беспилотниками.

Министерство науки и высшего образования РФ планирует в 2025 году начать профильное обучение порядка 40 тысяч российских студентов работе с беспилотными авиационными системами (БАС). Отмечается, что к 2030 году число таких студентов увеличится почти до 180 тысяч.