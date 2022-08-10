Россиянам посоветовали обратиться к психологу при проблемах в воспитании

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Если человек испытывает проблемы при воспитании собственных детей, ему может помочь консультацию у психотерапевта, заявила психолог Дарья Дугенцова. Она отметила, что после такой терапии клиенты нередко приходят к специалистам вместе со своим ребенком, пишет «Слово и Дело».

Когда человек начинает ходить к психологу и изучать себя, он потом начинает понимать множество факторов о своей второй половине, о своих детях, родителях. Это позитивно влияет на жизнь человека. По моим личным наблюдениям, к детским психологам обращаются, когда уже прошли личностную терапию. Такие люди начинают понимать, что воспитывать можно и по-другому, — рассказала Дугенцова.

Она призвала родителей не переживать, что они ничего не смогут исправить в характере своих детей при достижении ими определенного возраста. Дугенцова заверила, что люди способны изменить свою психику даже в 99 лет. Психолог подчеркнула, что родители всегда могут поговорить со своими детьми и постараться исправить ситуацию.

Ранее психолог Светлана Котова заявила, что дети, которые с ранних лет воспитываются при помощи физической силы со стороны родителей, в будущем воспринимают агрессию как нормальный стиль общения между людьми. По ее словам, умение строить отношения, общаться на общечеловеческих принципах должно закладываться родителями именно в семье. Если ребенка бьют, унижают и третируют с самого детства, то он будет вести себя абсолютно так же с другими.