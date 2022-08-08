Россиянам объяснили, как насилие в семье влияет на воспитание детей Психолог Котова: ребенок воспринимает агрессию в семье как нормальный стиль общения

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Дети, которые с ранних лет воспитываются при помощи физической силы со стороны родителей, в будущем воспринимают агрессию как нормальный стиль общения между людьми, рассказала в беседе с NEWS.ru детский психолог Светлана Котова. По ее словам, умение строить отношения, общаться на общечеловеческих принципах должно закладываться родителями именно в семье. Если ребенка бьют, унижают и третируют с самого детства, то он будет вести себя абсолютно так же с другими.

Все наши попытки бороться в обществе с агрессивностью, буллингом в школе, противоправными действиями, хамством, драками, убийствами лишаются самой главной основы — семейного воспитания. Пример родительского отношения и решения конфликта не силовыми средствами дети могут взять только от них. Если ребенка бьют, унижают и третируют с детства, то он вырастет, считая, что это нормально и только так можно выжить в этой жизни. Соответственно, так же будет вести себя с другими, не говоря уже о физических и психических травмах, — сказала Котова.

Психолог отметила, что при воспитании детей важно, как родители сами живут и какие правила общения существуют в семье. Ребенок может это впитывать даже на невербальном уровне, а сами методы родительского воспитания зависят от возраста детей.

Cогласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), каждый пятый россиянин применяет физическую силу для воспитания детей. При этом большинство (76%) родителей предпочитают насилию разговоры с ребенком.

Всего насилие в воспитании детей применяют около 20%. Из них 13% наказывают ребенка ремнем, еще 7% могут шлепнуть, щелкнуть или дать подзатыльник своему чаду. Тем не менее большая часть опрошенных все же придерживается иной системы: дают наставления и нравоучения 76% респондентов, 19% ставят в угол, а ограничивают просмотр телевизора, использование гаджета и прогулки — 31%.