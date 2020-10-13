Малышева вновь прогулялась без маски и возмутила подписчиков

https://static.news.ru/photo/553286be-0d6b-11eb-959e-fa163e074e61_660.jpg Елена Малышева Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Теледоктор Елена Малышева в компании своей 87-летней мамы совершили прогулку по Красной площади и зашли в ГУМ. Пользователи соцсетей остро отреагировали на кадр, где ведущая и пожилая женщина позируют без медицинских масок, которые необходимо носить во время пандемии коронавируса.

При этом родительница известного доктора недавно перенесла COVID-19, а также страдает от порока сердца и лёгочной гипертензии.

Гуляйте с родителями, как когда-то они гуляли с нами, — призвала фолловеров Малышева.

Однако фото вызвало негатив у комментаторов, которых возмутило то, что они не надели ни маски, ни перчатки.

Почему в ГУМе без маски? И вы, и мама? Опять двойные стандарты? В обычных магазинах кассиры с остервенением кричат про маски, Роспотребнадзор вводит штрафы. Почему вы подаёте пример неуважения к людям? — поинтересовалась novikovanatalia636.

С ней были солидарны и другие подписчики, которые не раз уже замечали Малышеву без средств индивидуальной защиты в общественных местах. Теледоктор ответила пользователям, что на улице маски не нужны, а её матери с лёгочной гипертензией вообще нельзя их использовать.

Мама переболела коронавирусом, она не представляет угрозы для других, ей не страшны больные, у нее лёгочная гипертензия. Маска её просто убьёт, — объяснила врач.

Как заявила Малышева, повторно в мире коронавирусом никто не заражался, но сообщения о губернаторе Тувы, который, как сообщается, заболел повторно, она не прокомментировала.

22 сентября Елену Малышеву уличили в нарушении масочного режима в общественном месте. Известного теледоктора засняли без маски в здании Курского вокзала Москвы. На входе ведущая надела перчатки, однако не стала надевать на лицо медицинскую маску.

До этого теледоктор заявила, что детям бесполезно носить медицинские маски для защиты от коронавируса. Об этом теледоктор написала подписчице, попросившей её оценить постановление властей Казахстана надевать маски на новорождённых детей. Глава казахстанского Минздрава Александр Цой пояснил, что ношение масок обязательно для всех возрастов. Малышева в ответ на это заявила, что данная мера может быть опасной для детей.

Как писал NEWS.ru, ранее Малышева рассказала о проблеме людей с атеросклерозом.