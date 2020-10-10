Опасность в яйцах: Малышева рассказала о проблеме людей с атеросклерозом

Людям с атеросклерозом употреблять в пищу яйца не рекомендуется. У таких пациентов чаще формируются тромбы, им в большей степени угрожают инфаркты. При этом содержащиеся в яйцах элементы способны несколько усугубить эти риски, рассказала врач и телеведущая Елена Малышева.
В связи с этим она рекомендовала людям, страдающим от этого заболевания, тщательно следить за объёмами употребления продукта. По её словам, достаточно лишь одной-двух штук яиц в неделю,
Вместе с тем, отметила теледоктор, они имеют и массу полезных свойств. Поэтому те, у кого нет проблем со здоровьем, могут спокойно включать яйца в свой рацион без ограничений.
Широко распространено мнение о том, что три штуки в неделю — максимально допустимая норма яиц для здорового человека. Однако в действительности человек не нанесёт вред организму, даже если будет съедать их гораздо больше. Ранее NEWS.ru рассказывал, как правильно потреблять куриные яйца.
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