https://static.news.ru/photo/130bfd06-60aa-11ea-b7c2-fa163e074e61_660.jpg Елена Малышева Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Телеведущая программы «Жить здорово!» Елена Малышева призналась, что её наследники живут в США, где они пытаются построить свои карьеры.

Старший сын Юрий закончил ординатуру по хирургии и покинул Россию, чтобы стать шеф-резидентом одного из крупнейших госпиталей Нью-Йорка. Он женат, воспитывает двоих детей.

Поступил и продолжает учиться — будет кардиологом и кардиохирургом, — похвасталась Малышева в эфире программы «Честное слово».

А младший сын посвятил себя юриспруденции. Он окончил адвокатскую школу в США. Он одинок, поэтому звёздная мать разными способами пытается найти ему невесту.

Младший не женат, поэтому каждый раз, когда я даю интервью, я говорю: «Девочки, младший не женат!» Он всё время говорит: «Мама, хватит, мне потом в Instagram приходят предложения!» — посетовала теледоктор.

Как писал NEWS.ru, Малышева заявила, что её медицинский центр является частной клиникой, в которой пациентам необходимо платить за услуги. Так она ответила на комментарий подписчицы в соцсети, посетовавшей на то, что многие пенсионеры не имеют средств на лечение в её медцентре.