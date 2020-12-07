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Малышева призналась в отсутствии новогоднего настроения

08:00, 08 декабря 2020
Елена Малышева Елена Малышева Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Ведущая Елена Малышева призналась, что у неё нет новогоднего настроения.

Я думала, что появилось, но оказалось, что пока нет. Надеюсь, что появится 17 декабря, когда начнутся новогодние съёмки «Жить здорово!» и «Здоровье», — сказала Малышева.

При этом доктор отметила, что её команда на телевидении отличается отличным здоровьем.

Всю вспышку на телевидении мы работали без масок и все здоровы, у нас тяжело никто не болел — у многих антитела. Поэтому мы смотрим на эту проблему с врачебной точки зрения: профессионально и спокойно, — отметила Малышева.

Ранее Малышева рассказала о «сенсационных переменах» в информации об иммунитете к коронавирусной инфекции, которой обладают специалисты, писал NEWS.ru.

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