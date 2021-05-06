Малышева отличилась накануне 9 Мая, упрекнув блокадниками пенсионерку

https://static.news.ru/photo/21d85a9c-aea5-11eb-a98a-96000091f725_660.jpg Елена Малышева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Теледоктор Елена Малышева выдала очередной перл в беседе с подписчицей, которая пожаловалась ей, что не может сбросить лишний вес. Женщина в комментариях в Instagram врача сослалась на мизерную пенсию, которая мешает сесть на диету, приводит отрывок переписки «Экспресс газета».

Елена Васильевна, дорогая! Очень хочется похудеть! Но, увы, с наших пенсий не потянуть, вот и замкнутый круг, — жалуется женщина, страдающая лишним весом.

Однако, решительно настроенная Малышева ответила пенсионерке крайне категорично. Врач потребовала перестать «оправдывать себя пенсией» и не нашла ничего лучше, чем привести в пример блокадный Ленинград, где почему-то «полных не было».

Перестаньте оправдывать себя пенсией! Чтобы иметь лишний вес, надо много и очень калорийно есть. В блокадном Ленинграде полных не было! Не жалейте себя! А худеть можно бесплатно, необязательно покупать нашу диету, — отрекомендовалась подписчице Малышева.

Лишний вес — больная тема для многих женщин. Малышева, пользуясь этим, активно продвигает свой проект «Диета Елены Малышевой». Желающие могут купить предлагаемые телеведущей продуктовые наборы, которые стоят немалые деньги. Меню только на один день обойдётся в 1200 рублей, весь курс длится месяц.

Также ведущая запустила на Первом канале в программе «Жить здорово!» телемарафон «Сбрось лишнее, выживи и выиграй миллион», участники которого худеют на глазах у зрителей. Проект пользуется большой популярностью.

Как сообщает издание, на момент публикации оскорбительный комментарий был удалён. Многие пользователи сочли его кощунственным, особенно за три дня до Дня Победы. Пользователи задаются вопросом, имеет ли право человек, допускающий такие высказывания, поучать всех с главного федерального телеканала страны.

Как сообщалось ранее, российский врач и телеведущая Елена Малышева напомнила женщинам об опасности ожирения. Часто оно ставится причиной рака груди и «рука об руку идёт с диабетом», отметила она.