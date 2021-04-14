Малышева назвала главную опасность женского ожирения

https://static.news.ru/photo/2fce24a8-9d9b-11eb-852a-96000091f725_660.jpg Фото: Жить Здорово! / youtube

Российский врач и телеведущая Елена Малышева напомнила женщинам об опасности ожирения. Часто оно ставится причиной рака груди и «рука об руку идёт с диабетом», отметила она.

Лишний вес давит на суставы, и это тоже хорошо не закончится. Рано или поздно вы свои суставы полностью разрушите. Ещё одна проблема — это желчекаменная болезнь, — цитирует её ФАН.

Не менее опасными последствиями лишнего веса являются инфаркты, инсульты и атеросклероз. Чтобы избавиться от ненужных килограммов Малышева советует женщинам есть маленькими порциями — не более 300 граммов, но часто. Нужно распределить меню на четыре или шесть приемов пищи в день.

Ранее NEWS.ru писал, что российский врач и телеведущий Александр Мясников назвал универсальную формулу первоочередных показаний вакцинации от коронавируса и гриппа: возраст 65+ и/или наличие хронических заболеваний. Среди заболеваний, при которых рекомендована прививка, в первую очередь — диабет, ожирение, онкология, гепатит, эмфизема и прочие серьёзные болезни.