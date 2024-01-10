Малышева объяснила, чем полезен безалкогольный глинтвейн Малышева: безалкогольный глинтвейн полезен для глаз

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Употребление безалкогольного глинтвейна способствует защите организма от свободных радикалов, что особенно полезно для глаз, рассказала врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. По ее словам, это обусловлено тем, что одним из основных ингредиентов напитка является гвоздика, содержащая в себе антиоксидантные вещества.

Врач-офтальмолог Михаил Коновалов объяснил, что свободные радикалы негативно влияют на организм, разрушая клетки органов. Вещества с антиоксидантными свойствами же обеспечивают их защитой. Говоря о согревающем эффекте глинтвейна, врачи отметили, что алкогольный напиток дает лишь кратковременный эффект. Более того, специалисты не рекомендуют употреблять его на улице.

Когда вы пьете алкоголь, поверхностные сосуды расширяются. На морозе сосуды спазмированы, чтобы сохранять тепло в сердце и мозге. Спиртное же способствует испарению тепла, — объяснила Малышева.

Хирург Александр Умнов ранее назвал алкогольный напиток, который может спровоцировать развитие панкреонекроза. По его словам, опасность для организма представляет сидр. Кроме того, злоупотребление сидром чревато обострением язвы желудка.