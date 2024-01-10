«Не только водка»: назван напиток, уничтожающий печень и поджелудочную Хирург Умнов: сидр не уступает по вредности водке и вызывает цирроз печени

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Злоупотребление сидром чревато развитием цирроза печени и панкреонекроза (деструктивный процесс в поджелудочной железе), рассказал NEWS.ru преподаватель медфака Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов. Он отметил, что сильногазированный напиток провоцирует обострение язвы желудка и не менее вреден, чем водка.

Из-за высокой газированности сидра возможно развитие и обострение язвы желудка, гастрита. Также повышается синтез соляной кислоты в желудке, что наносит вред стенкам органов. Кроме того, злоупотребление сидром чревато циррозом печени и панкреонекрозом. Печень и поджелудочную уничтожают не только водка и пиво, — добавил Умнов.

Он подчеркнул, что сидр запрещено употреблять беременным женщинам и детям, так как содержащийся в напитке алкоголь провоцирует развитие патологических мутаций в организме и гибель молодых клеток нервной системы, печени и кровеносного русла. Умнов напомнил, что пристрастие к данному продукту, несмотря на небольшой объем углеводов, угрожает развитием диабета.

Следует также учитывать, что при длительном нахождении сидра открытым происходит окисление продукта, что может привести к отравлению организма. Сидр обладает мочегонным свойством, поэтому могут обостриться заболевания органов мочевой системы, а также будут вымываться такие микроэлементы, как калий и натрий, что может вызвать нарушения сердечного ритма, — подытожил Умнов.

Ранее в Роскачестве посоветовали перед употреблением алкоголя съесть картошку, жирную рыбу, орехи или зелень. Эти продукты замедлят опьянение и уберегут от похмелья на следующий день. Также в Роскачестве призвали не мешать алкогольные напитки и избегать коктейлей, поскольку в них содержится много сахара. «Повышать» же или «понижать градус», по словам специалистов, не так важно.