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13 июля 2026 в 14:00

Малосольные кабачки за 15 минут — хрустящие, пикантные, с азиатским акцентом. Идеально к мясу и просто с хлебом

Фото: D-NEWS.ru
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Беру молодые кабачки, чеснок, зелень и соевый соус — нарезаю кабачки кружочками, заливаю маринадом из уксуса, масла и соевого соуса, добавляю чеснок и зелень, оставляю на 15–20 минут.

Получается обалденная вкуснятина: кабачки хрустящие, сочные, с пикантным чесночным вкусом и азиатской ноткой — идеально к мясу, рыбе или как самостоятельная закуска. Этот рецепт выручает, когда хочется быстрой и вкусной закуски без лишней возни.

Для приготовления вам понадобится: 2 молодых кабачка, 2 зубчика чеснока, 2–3 веточки укропа и петрушки, 3 ст. л. растительного масла, 1 ст. л. фруктового уксуса, 1 ст. л. соевого соуса. Смешайте масло, уксус и соевый соус. Кабачки нарежьте кружочками или брусочками. Зелень и чеснок мелко порубите. Смешайте все ингредиенты, дайте постоять 15–20 минут. Подавайте охлажденными.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила эти кабачки — даже те, кто не любит кабачки, просили добавки! Они хрустят и пахнут невероятно. Кстати, вместо уксуса можно взять лимонный сок. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
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