Максим Кац заявил, что будет обжаловать решение суда о восьмилетнем сроке

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Максим Кац

Блогер и политический деятель Максим Кац (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в беседе с NEWS.ru заявил, что будет обжаловать решение суда о его приговоре сроком на восемь лет. Ранее Басманный суд Москвы заочно осудил его по статье о фейках о Вооруженных силах России.

Кац выразил мнение, что дело против него является политическим.

5 декабря 2022 года Хорошевский районный суд Москвы оштрафовал общественного и политического деятеля Максима Каца на 15 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента в публикациях. Таким образом, оппозиционер стал первым оштрафованным физлицом-иноагентом, обратил внимание юрист, правозащитник Павел Чиков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в Telegram-канале.

Кац в июле прошлого года был включен Минюстом в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. В обосновании включения в список было указано «осуществление политической деятельности», а в сведениях об иностранных источниках — Украина.

В октябре 2022 года МВД объявило Каца в уголовный розыск. По какой именно статье он разыскивается, в ведомстве не уточняется. По данным источника Telegram-канала Varlamov News, Кац стал фигурантом уголовного дела о дискредитации ВС РФ.