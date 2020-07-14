Людей с антителами к COVID-19 в Петербурге оказалось больше, чем в Москве

https://static.news.ru/photo/a70a7e52-c5d0-11ea-b36e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergei Mikhailichenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Антитела к коронавирусу у жителей Санкт-Петербурга встречались специалистам чаще, чем в Москве.

По данным «Хеликс», с 16 мая по 12 июля в России сотрудникам компании было проведено свыше 150 тысяч тестов на антитела. Доля положительных результатов составила 17,66%.

В СПб и ЛО тестирование прошли 67 000, положительные результаты на IgG — 20,97%. В Москве 58 000, положительные IgG — 16,14%, — уточнили в компании.

В пресс-службе «Инвитро» сообщили, что 13 июля в Санкт-Петербурге сделали 244 тестов. Положительные результаты оказались у 22,1% человек. В общей сложности исследование прошли 44 669 граждан (19,8% положительных). В столице за этот период времени специалисты провели 119 652 теста (16,5% положительных).

В медлаборатории «Гемотест» к 14 июля исследование прошли 581 207 россиян. В Петербурге тесты сделали 10 333 человек (15,7% положительных), передают «Невские новости».

Как писал NEWS.ru, ранее немецкие медики сообщили, что у некоторых переболевших коронавирусом пациентов со временем значительно снижается количество антител. Это может привести к повторному заражению.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

К 14 июля число заболевших коронавирусом в мире достигло 13 006 764. Жертвами COVID-19 с момента вспышки инфекции стали 570 776 человек. Выздороветь смогли 7 163 038 человек.

Антирейтинг возглавляют США, где зафиксированы 3 346 246 человек, заражённых коронавирусом. Следом идут Бразилия (1 864 681) и Индия (878 254). В этом списке Россия занимает четвёртое место.