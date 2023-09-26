Львова-Белова попросит Бастрыкина заняться делом избитой томской девочки Львова-Белова попросит Бастрыкина заняться делом избитой в приемной семье дочери

Фото: Надежда Чичерова/РИА Новости

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова

Аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка обратится к главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой взять под контроль расследование дела об избиении в приемной семье шестилетней девочки из Томской области. Как рассказала NEWS.ru российский омбудсмен Мария Львова-Белова, обращение уже готово.

Мы подготовили обращение на имя Бастрыкина с просьбой взять под личный контроль расследование уголовного дела. Кроме того, будем сейчас с органами опеки от Томской области работать по дальнейшему жизнеустройству детей, находящихся на данный момент в приюте. Для этого для начала психологи поработают, разберемся с состоянием эмоциональным детей, психологическим, — отметила Львова-Белова.

Она подчеркнула, что другая несовершеннолетняя приемная дочь Мария также рассказала, что опекуны систематически применяли физическую силу, лишали детей пищи, обливали холодной водой, били ремнем, выкручивали руки.

Управление Следственного комитета РФ по Томской области уточнило, что девочка попала в реанимацию еще 30 августа, ее состояние оценивается как тяжелое. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию детей) и по ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда по неосторожности малолетнему ребенку). В ведомстве уточнили, что помимо пострадавшей у женщины есть еще два родных и четыре приемных ребенка, они были изъяты из-под ее опеки.

Как ранее рассказал старший брат девочки, приемная мать довела ее до клинической смерти. По его словам, женщина постоянно издевалась над детьми: выворачивала дочери конечности, ставила несовершеннолетних под холодный душ, била ремнем и оставляла без еды. Покинувшая семью после совершеннолетия девушка тоже рассказала о насилии в семье и написала заявление в полицию.