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17 июля 2025 в 12:35

Львова-Белова назвала число детей, возвращенных родным после начала СВО

Львова-Белова: 25 детей вернулись в Россию с Украины с начала СВО

Мария Львова-Белова Мария Львова-Белова Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

С начала спецоперации 25 детей из 17 семей вернулись в Россию с территории Украины, заявила в интервью NEWS.ru уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. По ее словам, еще 112 девочек и мальчиков воссоединились со своими близкими на Украине и в других странах. По ее словам, с 2022 года удалось выяснить судьбу более 300 семей.

Всего с начала СВО мы уточнили местонахождение и выяснили судьбу более 300 семей. Передали эти данные родственникам, международным посредникам, украинской стороне. На сегодняшний день при нашем участии с родственниками в России воссоединились 25 детей из 17 семей, с близкими на Украине и в третьих странах — 112 детей из 88 семей, — заявила Львова-Белова.

Она отметила, что аппарат детского омбудсмена оказывает всестороннюю помощь в возвращении детей их родным, учитывая при этом пожелания несовершеннолетних. Такие воссоединения, по ее словам, происходят регулярно.

Ранее Львова-Белова заявила, что родителям следует эмоционально поддержать ребенка в случае, если он стал жертвой буллинга. Она посоветовала объяснить детям, что такое может произойти с каждым. Омбудсмен добавила, что необходимо спокойно, аргументированно поговорить с классным руководителем или воспитателем, школьным психологом. Если это не дает результата, следует обратиться в администрацию учреждения, резюмировала она.

СВО
дети
Украина
Мария Львова-Белова
Максим Ширяев
М. Ширяев
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