«Лучший формат проверки»: Вассерман высказался на тему отмены ЕГЭ

Целью современного образования в России является зазубривание разрозненных фактов. Лучшим форматом проверки этой методики является ЕГЭ, рассказал NEWS.ru эрудит и публицист Анатолий Вассерман. Так он отреагировал на заявление Рособрнадзора о том, отказ от ЕГЭ ухудшит качество образования в стране.

Я думаю, что применительно к нынешней цели образования — зазубриванию разрозненных фактов — действительно ЕГЭ — это лучший формат проверки, чем билетная система. Поэтому Рособрнадзор может быть прав в рамках нынешней цели образования, но саму цель надо менять, а тогда уже можно будет определять какое средство её достижения [будет] лучше, — считает публицист.

По его словам, главным плюсом ЕГЭ является то, что этот формат может проверить больший спектр знаний, чем билеты. При билетной системе существует хороший шанс получить билет, который человек выучил или перестроить вопрос так, чтобы свести ответ к тому, что учащийся знает.

Вассерман подчеркнул, то методика преподавания образования, которая сейчас используется в России, насаждается в нашей стране уже четверть века. Он назвал её разрушительной.

Эта технология нацелена на зазубривания вместо понимания закономерностей, на разрушения целостной картины мира вместо её формирования, как было с образованием много веков подряд. И вполне понятно, что разрушение целостной картины миры серьёзно затрудняет всё связанное с образованием. До тех пока мы будем эту картину разрушать нам будет чем дальше, тем сложней учиться и учить и это совершенно не зависит от того, как мы проверяем выученное, — отметил эксперт.

Он считает, что все претензии, которые предъявляются к ЕГЭ, идут не по адресу. Прежде всего нужно менять цель образования и отказ от ЕГЭ и возвращение к старой системе не поможет, пока эта цель не станет другой.

Вернуться к прежнему надо именно в смысле методик преподавания, а уж потом определять какая методика проверки результатов лучше, какая хуже, — сказал эрудит.

Ранее в Рособрнадзоре заявили, что полный отказ от ЕГЭ может провести к понижения качества образования. Кроме того, в ведомстве считают, то единый госэкзамен подтвердил свою востребованность в качестве эффективного отбора абитуриентов при поступлении в вузы.

14 сентября КПРФ внесла в Госдуму законопроект о добровольности ЕГЭ. В документе предложено дать учащимся выбор между ЕГЭ и выпускными экзаменами.