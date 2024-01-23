Лор объяснила, опасно ли заползшее в ухо насекомое Лор Харина: заползшее в ухо насекомое не способно проникнуть в мозг

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Мнение о том, что заползшее в ухо насекомое может проникнуть в мозг, является мифом, рассказала в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» врач-отоларинголог Дарья Харина. По ее словам, насекомые в ушах могут быть опасны, но по ряду других причин.

Хочу развеять миф — в голову насекомые проникнуть не могут, так как наружное ухо отделено от среднего плотной барабанной перепонкой. Преодолеть ее насекомые не могут, — пояснила специалист.

По ее словам, случаи с заползшими в ухо насекомыми не уникальны, они могут произойти с любым, причем с разными последствиями. Проникновение насекомых в наружный слуховой проход может произойти во сне. Например, тараканы, способны вползти в ухо, но не могут там развернуться, и тогда начинают царапать барабанную перепонку, вызывая весьма неприятные и пугающие ощущения. Кроме того, долго находящееся в ухе насекомое может стать причиной воспаления и диффузного отита с гнойными выделениями из уха, температурой и сильной болью.

А если в слуховой проход заполз клещ, то велика вероятность, что он присосется к стенке прохода или к барабанной перепонке, а это чревато энцефалитом или боррелиозом, продолжила эксперт. Помимо этого, в жарких странах нередки случаи, когда мухи откладывают в ухо человеку яйца, из которых затем появляются личинки.

Бояться этого или скорее заклеивать себе уши не нужно. Даже если насекомое заползло в ухо, его достаточно просто удалить. Главное — при симптомах болезненности в ухе или какого-то дискомфорта, шума и так далее обратиться к профильному специалисту, — посоветовала врач.

Ранее врач-паразитолог Александр Лукашев рассказал, что гельминт эхинококк, проникший в мозг 12-летнего ребенка из Челябинска и едва не вызвавший паралич и смерть, изначально мог попасть в организм мальчика в результате контакта с животным. По словам специалиста, личинки червя из кишечника через кровь попали в мозг.