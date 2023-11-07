Лор назвал причину частого храпа у детей Лор Зайцев заявил, что дети храпят из-за аденоидов

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Храп у ребенка, как правило, вызван аденоидами, которые в результате воспаления увеличиваются в два-три раза, рассказал NEWS.ru отоларинголог Владимир Зайцев. По его словам, эту проблему можно решить только при помощи лечения аденоидов.

В детстве аденоиды увеличены, а в момент воспаления они увеличиваются в два-три раза. Носоглотка перекрыта, и ребенок будет храпеть, тем более когда ложится спать. По мере ухода воспаления аденоиды становятся меньше, и ребенку легче. Если аденоиды пролечить, а если они третьей степени, нужно удалить, — то вопрос решается, — сказал Зайцев.

Лор посоветовал обязательно лечить храп и при возникновении подобной проблемы обращаться к специалисту. Кроме того, врач напомнил, что храп может означать склонность к ранней смерти.

Ранее кандидат медицинских наук доцент кафедры отоларингологии РНИМУ им. Пирогова, врач-отоларинголог Людмила Елизарова рассказала, что человек может храпеть из-за запущенного с детства заболевания, например хронического тонзиллита или искривленной носовой перегородки. По словам специалиста, избавиться от храпа поможет ликвидация источников инфекции, расширение верхних дыхательных путей и удаление миндалин.