Лор дал советы по выбору подходящего назального спрея Лор Зайцев рекомендовал консультироваться с врачом при выборе нужного спрея для носа

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В российских аптеках есть много спреев для носа и все они различаются между собой. Часто приходящий в аптеку человек не знает сам, какой препарат ему подойдет лучше всего, в этом случае поможет только тот спрей, который назначит лечащий врач, рассказал в беседе с NEWS.ru отоларинголог Владимир Зайцев. Специалист подчеркнул, что спреи для носа бывают смягчающими, увлажняющими, антисептическими, антибактериальными, гормональными, противоаллергическими, противоотечными и разжижающими.

Сам человек не может знать, какое средство подойдет, поэтому лучше всего поможет тот препарат, который будет правильно назначен. Лучшая помощь — это обращение к профессиональному доктору в клинику, который назначит либо один препарат, либо связку препаратов, — пояснил Зайцев.

Если человек не может или не хочет дойти до доктора, то сам берет ответственность за свое здоровье, чем и как будет лечиться. В таком случае нужно приобретать лекарственные препараты, которые не навредят и от которых потом не станет хуже.

Должны быть препараты на ступеньку мягче. Если речь идет о сосудосуживающих каплях, то это должны быть детские капли, потому что там концентрация ксилометазолина или оксиметазолина в два раза ниже, чем во взрослых спреях. Если нужны гормональные капли, они делятся на тяжелые и более спокойные, но только доктор знает, какие именно нужны. Здесь принцип — не навреди себе сам, — добавил Зайцев.

Ранее медик рассказал, что полное отсутствие голоса (афония) возникает по нескольким причинам, зимой, в частности, из-за сильного мороза. Он отметил, что в такую погоду человек часто говорит на улице, переохлаждается и глотает холодный воздух. Еще одной причиной потери голоса являются различные заболевания, в том числе миастения, которая выражена слабостью мышечного аппарата.