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23 июля 2025 в 07:45

Лобелия ампельная — каскад красок для сада! Многолетник — живой водопад

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Лобелия ампельная — каскад красок для вашего сада! Преобразите свой сад с помощью роскошного многолетника. Эти многолетние цветы создают эффектные живые водопады из сотен мелких цветков насыщенных оттенков. Идеальны для подвесных кашпо, балконных ящиков и контейнеров, где образуют пышные шары диаметром до 30 см.

Главные преимущества

  • Непрерывное цветение с июня до заморозков
  • Устойчивость к дождям и ветру
  • Минимальный уход (только полив и легкие подкормки)
  • Широкая палитра: от небесно-голубого до пурпурного

Секреты выращивания

  • Посев на рассаду в феврале-марте (семена поверхностные!)
  • Прищипывайте побеги после первой волны цветения
  • Комбинируйте с петуниями или бакопой для контраста

Дизайнерский совет: создайте «цветущие облака» — подвесьте кашпо на разной высоте. Всего 5–7 растений превратят террасу в сказочный уголок.

Для южных регионов — выращивайте как многолетник, в средней полосе — как эффектный однолетник. В любом случае, это беспроигрышный вариант для вертикального озеленения!

Ранее мы рассказывали про многолетник, который будет с вами круглый год! Украсит и сад, и дом.

сады
цветы
многолетники
огороды
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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