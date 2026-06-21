Листья томатов поникли после полива: простые причины, которые легко исправить

Казалось бы, чем чаще поливаешь помидоры в теплице, тем лучше они должны расти. Но на практике избыток влаги нередко приводит к обратному эффекту: листья начинают вянуть, а растения испытывают стресс.

Первая распространенная ошибка — слишком частый полив. Томаты любят, когда почва между поливами немного подсыхает. Если земля постоянно мокрая, корни начинают страдать от нехватки кислорода, и кусты теряют здоровый вид.

Вторая причина — холодная вода. Полив из шланга или скважины может вызвать стресс у растений и замедлить усвоение влаги. Для томатов лучше использовать воду, которая успела прогреться в бочке или другой емкости.

Третья ошибка — вечерний полив. В закрытой теплице ночью скапливается лишняя влага, появляется конденсат, а листья могут скручиваться. Намного полезнее поливать помидоры утром, до наступления жары.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что после корректировки режима полива томаты стали выглядеть гораздо крепче. Дополнительно не забывайте регулярно проветривать теплицу — это помогает снизить влажность воздуха и уменьшает риск появления болезней.

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