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24 июля 2025 в 20:37

Лисички как в деревне: тушу в сметане

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ароматные лисички в сметане на сковороде — одно из самых популярных блюд из лесных грибов, которое всегда получается вкусным и домашним. Золотистые грибочки в сливочном соусе — отличное дополнение к картофелю, пасте или ломтику свежего хлеба.

Для приготовления берут 500 г свежих лисичек, тщательно промывают и обсушивают. На разогретую сковороду с 2 ст. л. растительного масла выкладывают мелко нарезанную луковицу, обжаривают до мягкости, добавляют грибы и жарят на среднем огне 15–20 минут, пока не выпарится лишняя влага. Затем добавляют 200 г сметаны, щепотку соли, черный перец и, по желанию, немного мускатного ореха. Тушат еще 5–7 минут, пока соус не станет густым и однородным.

Лисички в сметане на сковороде — универсальное блюдо: подойдут как гарнир, самостоятельное блюдо или соус. Особенно вкусно подаются горячими, с зеленью и свежим хлебом.

лисички
грибы
рецепты
готовка
Анна Скворцова
А. Скворцова
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