Лисички как в деревне: тушу в сметане

Ароматные лисички в сметане на сковороде — одно из самых популярных блюд из лесных грибов, которое всегда получается вкусным и домашним. Золотистые грибочки в сливочном соусе — отличное дополнение к картофелю, пасте или ломтику свежего хлеба.

Для приготовления берут 500 г свежих лисичек, тщательно промывают и обсушивают. На разогретую сковороду с 2 ст. л. растительного масла выкладывают мелко нарезанную луковицу, обжаривают до мягкости, добавляют грибы и жарят на среднем огне 15–20 минут, пока не выпарится лишняя влага. Затем добавляют 200 г сметаны, щепотку соли, черный перец и, по желанию, немного мускатного ореха. Тушат еще 5–7 минут, пока соус не станет густым и однородным.

Лисички в сметане на сковороде — универсальное блюдо: подойдут как гарнир, самостоятельное блюдо или соус. Особенно вкусно подаются горячими, с зеленью и свежим хлебом.