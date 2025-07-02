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02 июля 2025 в 17:26

Лимонное чудо: воздушный пирог как в Италии!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Когда хочется чего-то свежего и необычного к чаю, я всегда вспоминаю этот потрясающий лимонный пирог. Он такой воздушный и ароматный, что мгновенно переносит меня на солнечные улочки Италии!

Готовится этот шедевр невероятно просто — никаких сложных техник и редких ингредиентов. Всего несколько минут — и ваш дом наполнится божественным цитрусовым ароматом.

Для теста вам понадобится:

  • 3 яйца;
  • 130 г сахара;
  • 60 мл растительного масла;
  • 125 мл греческого йогурта;
  • цедра 1 лимона;
  • 150 мл воды;
  • 300 г муки;
  • 15 г разрыхлителя;
  • щепотка соли.

Яйца с сахаром взбиваем до пышной светлой массы, затем постепенно добавляем масло, йогурт, лимонную цедру и воду. Муку смешиваем с разрыхлителем и аккуратно вводим в жидкую смесь.

Тесто должно получиться густым, но текучим. Выливаем его в смазанную форму и выпекаем при 175 °C около 40 минут. Когда пирог подрумянится и начнет отставать от краев — он готов!

Этот солнечный десерт хорош и теплым, и полностью остывшим. Нежный лимонный аромат, влажная текстура и золотистая корочка никого не оставят равнодушным!

Картофель — универсальный продукт, но мало кто догадывается, что из него можно сделать настоящие колбаски. Это блюдо удивит даже искушенных гурманов своей оригинальностью и насыщенным вкусом.

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