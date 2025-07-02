Лимонное чудо: воздушный пирог как в Италии!

Когда хочется чего-то свежего и необычного к чаю, я всегда вспоминаю этот потрясающий лимонный пирог. Он такой воздушный и ароматный, что мгновенно переносит меня на солнечные улочки Италии!

Готовится этот шедевр невероятно просто — никаких сложных техник и редких ингредиентов. Всего несколько минут — и ваш дом наполнится божественным цитрусовым ароматом.

Для теста вам понадобится:

3 яйца;

130 г сахара;

60 мл растительного масла;

125 мл греческого йогурта;

цедра 1 лимона;

150 мл воды;

300 г муки;

15 г разрыхлителя;

щепотка соли.

Яйца с сахаром взбиваем до пышной светлой массы, затем постепенно добавляем масло, йогурт, лимонную цедру и воду. Муку смешиваем с разрыхлителем и аккуратно вводим в жидкую смесь.

Тесто должно получиться густым, но текучим. Выливаем его в смазанную форму и выпекаем при 175 °C около 40 минут. Когда пирог подрумянится и начнет отставать от краев — он готов!

Этот солнечный десерт хорош и теплым, и полностью остывшим. Нежный лимонный аромат, влажная текстура и золотистая корочка никого не оставят равнодушным!

Картофель — универсальный продукт, но мало кто догадывается, что из него можно сделать настоящие колбаски. Это блюдо удивит даже искушенных гурманов своей оригинальностью и насыщенным вкусом.