https://static.news.ru/photo/535ef022-dde0-11e9-8581-fa163e074e61_660.jpg Фото: Viktor Chernov/Global Look Press

Пакет законопроектов об отдельном содержании в следственных изоляторах и других местах лишения свободы лидеров организованных преступных сообществ (ОПС) внесли на рассмотрение в Государственную думу.

Авторами документа являются глава комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв и его заместители — Эрнест Валеев и Александр Хинштейн.

По действующим законам отдельно содержатся, например, приговорённые за опасный или особо опасный рецидив преступлений или те, кому назначили пожизненное лишение свободы, — это террористы или маньяки, пишет ТАСС .

Однако лидеры ОПС представляют не меньшую общественную опасность. Даже в местах лишения свободы они могут пытаться продолжать вербовать в свою организацию других заключённых, а также пытаться руководить преступным сообществом как непосредственно в тюрьме, так и за её пределами, — уточнил Пискарёв.

Согласно принятому ранее Госдумой закону, за создание или руководство преступным сообществом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом до 5 млн рублей. Кроме того, за «занятие высшего положения в преступной иерархии» предусмотрен отдельный вид наказания — лишение свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом до 5 млн рублей.

Как писал News.ru, сотрудники уголовного розыска Московской области задержали более 30 мужчин в одном из ресторанов города Люберцы. Они были участниками сходки преступников, занимающихся криминальным покровительством предпринимателей. 32 задержанных отправлены в отделение полиции для установления личности. На всех граждан составлены административные протоколы по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство, сопряжённое с неповиновением законному требованию представителя власти). По некоторым данным, среди задержанных был Иракли Усоян — внук известного вора в законе Аслана Усояна по кличке Дед Хасан.