https://static.news.ru/photo/666466e2-c04a-11e9-810b-fa163e074e61_660.jpg Фото: скриншот Прайм Крайм/youtube

Уроженец Казани Олег Мухаметшин, известный в преступном мире как Муха Люберецкий, отрёкся от титула «вор в законе». Он стал первым добровольным отказником после введения уголовной статьи, предусматривающей привлечение к ответственности лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии.

В заявлении, которое он подал на имя начальника ГУ МВД по Москве, он заявил, что не считает себя вором в законе и добровольно отказался от «звания». Ранее Мухаметшин был неоднократно судим за подделку документов, разбой, хранение оружия и побег из-под стражи. Свой титул он получил в 1994 году по рекомендации столичных воров в законе Андрея Исакова по прозвищу Роспись и Владимира Савоськина (Савоська). Теперь Мухаметшин носит фамилию Дегтярёв, отмечает « Прайм Крайм ».

Ранее News.ru писал, что в Талдомском районе Подмосковья полицейские задержали 49-летнего лидера уголовно-преступной среды с прозвищем Олег Чёрный и двух его сообщников 28 и 29 лет. Все они подозреваются в вымогательстве у бизнесменов денег за покровительство.