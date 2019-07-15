https://static.news.ru/photo/e10a986e-a6f3-11e9-a322-fa163e074e61_1024.jpg Кадр из фильма «Жмурки» Фото: Кинокомпания CTB

Сотрудники уголовного розыска Московской области задержали более 30 мужчин в одном из ресторанов города Люберцы. Они были участниками сходки преступников, занимающихся криминальным покровительством предпринимателей.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД России по региону Татьяны Петровой, 32 задержанных отправлены в отделение полиции для установления личности. На всех граждан составлены административные протоколы по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство, сопряжённое с неповиновением законному требованию представителя власти).

По некоторым данным, среди задержанных был Иракли Усоян — внук известного «вора в законе» Аслана Усояна по кличке Дед Хасан.

Ранее News.ru писал, что известный криминальный авторитет Олег Шишканов по прозвищу «Шишкан» задержан в Подмосковье. Информацию об этом подтвердила официальный представитель СКР Светлана Петренко.