Сотрудники уголовного розыска Московской области задержали более 30 мужчин в одном из ресторанов города Люберцы. Они были участниками сходки преступников, занимающихся криминальным покровительством предпринимателей.
По словам начальника пресс-службы ГУ МВД России по региону Татьяны Петровой, 32 задержанных отправлены в отделение полиции для установления личности. На всех граждан составлены административные протоколы по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство, сопряжённое с неповиновением законному требованию представителя власти).
По некоторым данным, среди задержанных был Иракли Усоян — внук известного «вора в законе» Аслана Усояна по кличке Дед Хасан.
Ранее News.ru писал, что известный криминальный авторитет Олег Шишканов по прозвищу «Шишкан» задержан в Подмосковье. Информацию об этом подтвердила официальный представитель СКР Светлана Петренко.