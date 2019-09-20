Сотрудники МВД Вологодской области задержали четырёх человек, занимающих высокое положение в преступной иерархии. Один из задержанных является вором в законе.
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Правоохранители возбудили в отношении четверых задержанных уголовное дело по статье 210.1 УК РФ (Занятие высшего положения в преступной иерархии). Пятый фигурант дела в настоящий момент уже находится в местах лишения свободы.
По некоторым данным, задержанным вором в законе может быть Нодар Джинчвелашвили (криминальное прозвище «Шошия»).
Как ранее сообщал News.ru, старейший в России вор в законе, уроженец Казани Олег Мухаметшин, известный в преступном мире как Муха Люберецкий, отрёкся от своего положения в криминальной иерархии.